2020-04-01T22:47:48+03:00
Коронавирус Covid-19

В МВД России проводят мероприятия по выявлению нарушителей режима самоизоляции

В общественных местах полицейские проводят разъяснительную работу с гражданами, которые не соблюдают установленные ограничительные меры
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В МВД России проводят мероприятия по выявлению нарушителей режима самоизоляцииВ МВД России проводят мероприятия по выявлению нарушителей режима самоизоляцииФото: REUTERS
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В Министерстве внутренних дел России проводят мероприятия по выявлению нарушителей режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В регионах, где был введен режим самоизоляции, сотрудники полиции проводят мероприятия на выявление граждан, нарушающих установленные ограничения. В ведомстве отмечают, что внимание уделяется на розыск прибывших из-за рубежа и не соблюдающих предписания Роспотребнадзора.

В общественных местах правоохранительные органы проводят разъяснительную работу с гражданами, не соблюдающими режим самоизоляции. В данном случае особое внимание уделяется пожилым людям.

В своем сообщении сотрудники ведомства «указывают на недопустимость и опасность пренебрежительного отношения к установленным запретам, предлагают направиться домой».

Напомним, с 29 марта во многих регионах начали вводить режим самоизоляции для всех жителей. Накануне, замначальника главка МВД по охране общественного порядка Станисоав Наумов сообщил, что россияне достаточно добросовестно соблюдают этот режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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