Эксперт всецело поддержал введение уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации

1 Апр 2020 2020-04-01T23:04:29+03:00

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Введение уголовного наказания за распространение в Интернете фейковых новостей о коронавирусной инфекции абсолютно оправданно, считает основатель Group IB Илья Сачков. Эксперт в сфере защиты информации и предотвращения кибератак сравнил тиражирование в Сети заведомо ложной информации с терроризмом.

- Несмотря на то, что я за свободу слова в интернете, есть понятие «информационный терроризм». Есть сообщения, которые приводят к экономическим и другим последствиям. Простой вид терроризма с использованием высоких технологий - это телефонный терроризм, когда люди звонят и говорят, что заложена бомба. То, что сейчас мы имеем в интернете с распространением огромного количества фейк-информации по болезням - особенно это касается коронавируса - это является классическим терроризмом, - подчеркнул Сачков в интервью Агентству городских новостей «Москва». - Я полностью поддерживаю введение уголовного наказания за распространение подобных новостей. Тем более, что современные методы компьютерной криминалистики позволяют находить не только исполнителя, но и заказчика этих вещей.

По словам эксперта, фейковые новости о коронавирусе выгодны не только сторонникам определенных политических сил, но и фармацевтическим компаниям. С помощью информационных войн производители лекарственных препаратов убирают со своей дороги конкурентов.

- Эти вещи используются как в политических целях, так и в фармакологических. Фармкомпании заказывают атаки на своих конкурентов, либо, наоборот, рекламируют свою продукцию, например, в качестве средства от борьбы с коронавирусом, - отметил Илья Сачков.

По его мнению, ложная информация не только сеет панику среди населения, но и наносит ощутимый вред экономике Москвы и страны.

- Эта информация приводит к беспорядкам, это парализует экономику города, это автоматически влияет на рентабельность предприятия, это отражается сразу на работе и эффективности страны, - уверен эксперт. - Поэтому, с моей точки зрения, как гражданина и эксперта-криминалиста, я полностью за уголовную ответственность за подобного рода вещи, которые приводят к экономическим или другим последствиями, схожим с террористическими актами.

Напомним, ранее президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции. Одна из статей закона предусматривает ответственность за распространение ложной информации в соцсетях, в Интернете и по другим каналам. Распространителям фейковых новостей грозят штрафы или лишение свободы на срок до пяти лет.