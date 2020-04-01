2020-04-01T23:50:02+03:00
Коронавирус Covid-19

«Оставайтесь дома»: соцсети представили самые популярные хэштеги о самоизоляции

В сети прямой призыв оставаться дома часто подкрепляется личным примером
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В соцсети представили самые популярные хэштеги о самоизоляцииВ соцсети представили самые популярные хэштеги о самоизоляцииФото: Лилия ЗАХАРОВА
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В начале распространения коронавирусной инфекции в России в соцсетях шутили про покупки гречки и туалетной бумаги, но в последние дни жители нашей страны подхватили призывы о самоизоляции, транслируемые через картинки с хештегами, самые популярные из которых представила аналитическая система Brand Analytics.

Картинки с самыми популярными хештегами

Картинки с самыми популярными хештегами

Прямой призыв оставаться дома часто подкрепленный личным примером. Таких в сети 77% или 15 тысяч. Многие - репосты картинок госпроекта «Стопкоронавирус», а также различных городских и муниципальных образований, среди них – три тысячи репостов фото врачей из глобального флешмоба с хештегом «Оставайтесь дома ради нас».

Картинки с самыми популярными хештегами

Картинки с самыми популярными хештегами

По 4% картинок (1 011 постов) составляют репосты с инструкцией по выживанию и мерам предосторожности, а также памятки на случай заболевания, списки важных телефонов и ссылок.

Картинки с самыми популярными хештегами

Картинки с самыми популярными хештегами

Картинки с самыми популярными хештегами

Картинки с самыми популярными хештегами

Также 4% картинок (754 репоста) изображения ларингоскопа для интубации при подключении к аппарату ИВЛ. При помощи картинки препарата, внешне похожи на косу, с которой ходит смерть, вместе с хештегом «останься дома» часто передают привет любителям шашлыков.

Картинки с самыми популярными хештегами

Картинки с самыми популярными хештегами

Многие репосты связаны с юмором 13% картинок (2 948 сообщений). Самое популярное изображение напоминает нам, что мы живем в год крысы и должны сидеть в норах, носить туда еду и прятаться от человека.

Картинки с самыми популярными хештегами

Картинки с самыми популярными хештегами

Напомним, накануне Российский актер и ведущий Александр Гудков написал песню о самоизоляции из-за коронавируса. В ролике приняли участие многие российские знаменитости, которые показали, что сидеть дома вовсе не плохо

ИСТОЧНИК KP.RU

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