Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке
Самолет президентского авиаотряда приземлился в Нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди. На борту – медоборудование и защитные средства, которые Российская Федерация направила в эпицентр эпидемии коронавируса, набирающей обороты в Северной Америке.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил, что «с российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера».
Борт авиаотряда президента России привез в США гуманитарку. Фото – постпредство РФ при ООН
ИСТОЧНИК KP.RU
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