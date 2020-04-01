2020-04-01T23:58:29+03:00
В мире

Самолет с российской медпомощью приземлился в Нью-Йорке

Борт авиаотряда президента России привез в США гуманитарку
Алексей ОСИПОВ
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На борту – медоборудование и защитные средства. Фото – постпредство РФ при ООННа борту – медоборудование и защитные средства. Фото – постпредство РФ при ООН
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Самолет президентского авиаотряда приземлился в Нью-йоркском аэропорту им. Джона Кеннеди. На борту – медоборудование и защитные средства, которые Российская Федерация направила в эпицентр эпидемии коронавируса, набирающей обороты в Северной Америке.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил, что «с российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера».

Борт авиаотряда президента России привез в США гуманитарку. Фото – постпредство РФ при ООН

Борт авиаотряда президента России привез в США гуманитарку. Фото – постпредство РФ при ООН

ИСТОЧНИК KP.RU

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