Число умерших из-за коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 24 человека

2 Апр 2020 2020-04-02T00:10:03+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 2 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в России на 2 апреля 2020 составило 24 человека. Семеро больных COVID-19 умерли за последние сутки.

Всего же с начала вспышки заболевания в 75 регионах нашей страны зафиксировано 2 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 440 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 190 пациентов.

По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, из 24 умерших из-за коронавируса в России, 16 человек скончались в Москве, один в Подмосковье, два в Санкт-Петербурге, еще двое больных умерли в Псковской области, а также по одному – в Пензенской, Оренбургской и Владимирской областях.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России ввели уголовное наказание за нарушение карантина и фейки об эпидемиях. Нарушителей будут наказывать крупными штрафами или даже лишением свободы. Так, инфицированному человеку, который сознательно заражал других, и это привело к смерти людей, может грозить до семи лет заключения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU