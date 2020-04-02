Число умерших из-за коронавируса в России на 2 апреля 2020 года составило 24 человека
Число умерших из-за коронавируса в России на 2 апреля 2020 составило 24 человека. Семеро больных COVID-19 умерли за последние сутки.
Всего же с начала вспышки заболевания в 75 регионах нашей страны зафиксировано 2 777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 440 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 190 пациентов.
По последним данным сайта стопкоронавирус.рф, из 24 умерших из-за коронавируса в России, 16 человек скончались в Москве, один в Подмосковье, два в Санкт-Петербурге, еще двое больных умерли в Псковской области, а также по одному – в Пензенской, Оренбургской и Владимирской областях.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в России ввели уголовное наказание за нарушение карантина и фейки об эпидемиях. Нарушителей будут наказывать крупными штрафами или даже лишением свободы. Так, инфицированному человеку, который сознательно заражал других, и это привело к смерти людей, может грозить до семи лет заключения.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»