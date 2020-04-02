Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 года составило 16 человек

2 Апр 2020 2020-04-02T00:56:49+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 составило 16 человека. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным столичного оперативного штаба, в столице зафиксировано 1 880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, только за минувший день медики выявили 267 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 115 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 1 апреля, депутаты Мосгордумы приняли новый закон об административной ответственности в условиях карантина. В столице, как и во многих крупных европейских городах, утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Ранее 31 марта в России ввели уголовную и административную ответственность за несоблюдение карантина – нарушителям грозит крупный штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU