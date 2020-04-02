Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 года составило 16 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 составило 16 человека. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19, по последним данным столичного оперативного штаба, в столице зафиксировано 1 880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, только за минувший день медики выявили 267 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 115 пациентов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в среду, 1 апреля, депутаты Мосгордумы приняли новый закон об административной ответственности в условиях карантина. В столице, как и во многих крупных европейских городах, утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ранее 31 марта в России ввели уголовную и административную ответственность за несоблюдение карантина – нарушителям грозит крупный штраф до двух миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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