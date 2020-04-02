2 Апр 2020 2020-04-02T03:05:10+03:00

Россиян просят некоторое время побыть дома, не выходить на улицу без крайней надобности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 апреля 2020 года составило 115 человек. Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано 1 880 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 267 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом, причем почти половина из них – люди моложе 45 лет.

По последним данным оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве, за минувшие сутки врачи выписали из столичных больниц 45 излечившихся пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что накануне от вызываемой этой инфекцией двусторонней пневмонии в столице скончались еще трое больных. Умершие были пожилыми людьми и страдали сопутствующими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми. Одни из пациенток недавно вернулась из-за границы.

В среду депутаты Мосгордумы приняли новый закон об административной ответственности в условиях карантина. В столице, как и во многих крупных европейских городах, утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU