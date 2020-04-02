2020-04-02T04:02:11+03:00
В мире

Большой каньон в США закрыли для туристов из-за коронавируса

Заповедник был одним из последних американских заповедников, который продолжали работать несмотря на пандемию COVID-19
Антон ФОКИН
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Легендарный Большой каньон в США со среды официально закрылся на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Службе национальных парков.

До этого многие представители Конгресса и местных властей критиковали руководство парка за то, что он работал для посетителей несмотря на вспышку COVID-19, в то время как другие популярные у американцев заповедники и музеи прекратили прием туристов.

Великий каньон, расположенный в штате Аризона, является одним из глубочайших в мире и играет важную роль в американской культуре. Ежегодно его посещают несколько миллионов туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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