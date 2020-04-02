Большой каньон в США закрыли для туристов из-за коронавируса
Легендарный Большой каньон в США со среды официально закрылся на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Службе национальных парков.
До этого многие представители Конгресса и местных властей критиковали руководство парка за то, что он работал для посетителей несмотря на вспышку COVID-19, в то время как другие популярные у американцев заповедники и музеи прекратили прием туристов.
Великий каньон, расположенный в штате Аризона, является одним из глубочайших в мире и играет важную роль в американской культуре. Ежегодно его посещают несколько миллионов туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU