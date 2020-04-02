2020-04-02T04:43:03+03:00
В мире

В США зафиксирован рекордный дневной прирост числа умерших от коронавируса

В результате заболевания в среду в стране скончалось 884 человека
Антон ФОКИН
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В США от коронавируса 1 апреля скончалось наибольшее число больных за сутки за все время с начала эпидемии - 884 человека. Об этом сообщает газета "The Telegraph".

В настоящий момент в США зафиксировано 213 тысяч случаев заболевания COVID-19, от вируса умерло 4475 американцев, что является самым высоким показателем в мире на текущий момент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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