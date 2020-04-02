В США зафиксирован рекордный дневной прирост числа умерших от коронавируса
В результате заболевания в среду в стране скончалось 884 человека
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В США от коронавируса 1 апреля скончалось наибольшее число больных за сутки за все время с начала эпидемии - 884 человека. Об этом сообщает газета "The Telegraph".
В настоящий момент в США зафиксировано 213 тысяч случаев заболевания COVID-19, от вируса умерло 4475 американцев, что является самым высоким показателем в мире на текущий момент.
ИСТОЧНИК KP.RU