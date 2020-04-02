Главному инфекционисту США усилили охрану из-за поступающих угроз

2 Апр 2020 2020-04-02T05:12:47+03:00

Деятельность Энтони Фаучи на посту главного советника Трампа по борьбе с коронавирусом не у всех вызывает восторг

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Директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи была выделена дополнительная охрана. Об этом сообщает "The Hill".

Источники издания говорят о том, что Фаучи начал получать угрозы из-за своей профессиональной деятельности еще в марте, поэтому ему понадобилась дополнительная физическая защита. Сейчас ученый является фактически "лицом" администрации Дональда Трампа в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. Он принимает участие в пресс-конференциях, брифингах и других мероприятиях, давая зачастую не вполне оптимистичные прогнозы относительно ситуации с COVID-19.

Ранее во время одного из брифингов Дональд Трамп заявлял, что "Фаучи не нужна защита, его все обожают". Однако в соцсетях ученого часто критиковали, в том числе сторонники Трампа, подозревая его в том, что он "подводит президента".

ИСТОЧНИК KP.RU