Главному инфекционисту США усилили охрану из-за поступающих угроз
Директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи была выделена дополнительная охрана. Об этом сообщает "The Hill".
Источники издания говорят о том, что Фаучи начал получать угрозы из-за своей профессиональной деятельности еще в марте, поэтому ему понадобилась дополнительная физическая защита. Сейчас ученый является фактически "лицом" администрации Дональда Трампа в вопросах борьбы с пандемией коронавируса. Он принимает участие в пресс-конференциях, брифингах и других мероприятиях, давая зачастую не вполне оптимистичные прогнозы относительно ситуации с COVID-19.
Ранее во время одного из брифингов Дональд Трамп заявлял, что "Фаучи не нужна защита, его все обожают". Однако в соцсетях ученого часто критиковали, в том числе сторонники Трампа, подозревая его в том, что он "подводит президента".
ИСТОЧНИК KP.RU