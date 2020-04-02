Абэ не уверен, сможет ли приехать в Москву на День Победы

2 Апр 2020 2020-04-02T07:16:25+03:00

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не уверен, сможет ли приехать в Москву к 9 мая, чтобы принять участие в торжествах в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На данный момент глава правительства страны Восходящего Солнца рассматривает возможность отложить поездку в Россию на другое время.

Об этом со ссылкой на собственные источники в японских дипломатических кругах сообщило агентство Kyodo. По словам собеседников издания, «началось согласование возможности отложить поездку премьер-министра Синдзо Абэ для участия в запланированных на 9 мая торжествах 75-летия Победы над Германией и намеченной встречи» с президентом России Владимиром Путиным.

Причина такого решения пока не уточняется. Ранее в феврале агентство Kyodo сообщило, что японский премьер в период с 8 по 10 мая собирается посетить столицу России, чтобы принять участие в праздновании Дня Победы, а также лично поговорить с главой российского государства. Однако официального подтверждения этой информации тогда не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU