В Венесуэле заявили о готовности сотрудничать с США в борьбе с наркотиками

2 Апр 2020 2020-04-02T06:58:15+03:00

Так в Боливарианской республике ответили на объявление Трампа о том, что Штаты начинают спецоперацию в Западном полушарии

Изменить размер текста: A A

Венесуэльские власти заявили о готовности сотрудничать с американцами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской республики.

Так в Каракасе ответили на слова президента США Дональда Трампа о том, что Штаты вместе с еще 22 странами начинают в Западном полушарии масштабную операцию по борьбе с наркотиками. Американский лидер также объявил, что такое решение было принято для того, чтобы помешать наркокартелям «использовать пандемию» коронавируса COVID-19.

В заявлении МИД Венесуэлы говорится, что правительство страны «приветствует тот факт, что впервые за многие десятилетия власти Соединенных Штатов готовятся принять меры для защиты своих границ, которые исторически были уязвимы перед тысячами тоннами наркотиков».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон обвинил президента Боливарианской республики Николаса Мадуро в причастности к наркотерроризму. По версии Белого дома, венесуэльский лидер пытается «наводнить США кокаином».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU