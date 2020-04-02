Траты россиян на ЖКУ во время самоизоляции могут вырасти на 30 процентов

2 Апр 2020 2020-04-02T09:15:33+03:00

Траты россиян на коммуналку могут вырасти на 30 процентов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

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На время пребывания в домашнем режиме платежи россиян за коммуналку могут вырасти на треть. Если раньше люди проводили вне дома около 10 часов, теперь же находятся в квартирах круглые сутки. Это неизбежно приведет к увеличению объемов потребления.

В цифрах конечный счет может прибавить 1,5-2 тысячи рублей. Такие изменения будут связаны с увеличенным потреблением ресурсов: горячей и холодной воды, электроэнергии.

Все эти показатели оплачиваются по счетчикам, а вот цифры за отопление и тарифы на содержание общедомового имущества останутся неизменным.

- Люди стали чаще готовить еду дома, пить чай и кофе, посещать уборную — всё это расход воды. Более существенные траты на электроэнергию связаны с удаленной работой на компьютере и сидением перед телевизором, приготовлением пищи на электроплите, - комментирует «Известиям» генеральный директор Союза профессиональных управляющих недвижимостью в сфере ЖКХ Вера Москвина.

Поддержкой населению в этот период может стать отмена штрафов за несвоевременную оплату услуг. Помимо этого, в ОНФ призывают отменить банковские комиссии при оплате коммуналки уже в апреле.

За 1 апреля в Москве за сутки выявили еще 267 заболевших коронавирусной инфекцией. При этом почти половина из них - моложе 45 лет Общее число зараженных выросло до 1880 человек. Из больниц выписаны 45 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU