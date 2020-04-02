Цена на нефть поднялась в ожидании поддержки сектора в США

2 Апр 2020 2020-04-02T09:46:28+03:00

Поддержку сектору оказала информация о том, что американский глава Дональд Трамп собирается провести встречу с руководителями крупнейших нефтяных корпораций Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

Нефть в Соединенных Штатах подорожала после значительного падения несколько дней назад на данных об очередном росте запасов американских энергетических носителей.

В четверг, 2 апреля, поддержку сектору оказала информация о том, что американский глава Дональд Трамп собирается провести встречу с руководителями крупнейших нефтяных корпораций. Президент планирует обсудить с директорами меры, которые могло бы принять государства для помощи сектору в условиях беспрецедентного обвала цен. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило издание The Wall Street Journal.

Встреча состоится в пятницу, 3 апреля, в Белом доме. Обсудить поддержку экономики придут генеральный директор «Exxon Mobil Corp.» Даррен Вудс, руководитель «Chevron Corp.» Майк Вирт, директора Вики Холлаб и Хэрольд Хамм, а также руководителя других компаний.

Цена майских фьючерсов на смесь «Brent», согласно бирже Лондона, на утро четверга составила 26,23 доллара за баррель, что более чем на 6% выше стоимости нефти на закрытие предыдущих торгов. Нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже к этому же времени подорожала почти на 5%, достигнув отметки в 21,32 доллара за баррель.

Напомним, ранее kp.ru писал, что Дональд Трамп намерен обсудить вопрос повышения мировых цен на нефть с Россией и Саудовской Аравией для поддержки американской нефтяной промышленности.

По мнению президента России Владимира Путина, нынешняя ситуация с ценами на нефть является серьезным вызовом для нашего государства.

ИСТОЧНИК KP.RU