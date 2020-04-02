В Минтрансе назвали условия, при которых пассажирам вернут деньги за авиабилеты

2 Апр 2020 2020-04-02T09:57:36+03:00

Во время действия запрета авиасообщения отказ от перелёта считается вынужденным

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Министерство транспорта России перечислило условия, при которых пассажирам в условиях распространения коронавируса вернут средства за билеты, купленные ранее.

Поскольку правительство приняло решение о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения на территории России с 27 марта, отказ пассажира от перелёта во время действия этого отказа является вынужденным, а деньги за него должны быть возвращены.

Если пассажир отказался от перелёта, который должен был состояться уже после снятия запрета, такой отказ является добровольным, и деньги пассажиру вернут согласно его тарифу.

Перелёты по России и рейсы, возвращающие россиян на родину, сохранены.

ИСТОЧНИК KP.RU