В Минтрансе назвали условия, при которых пассажирам вернут деньги за авиабилеты
Министерство транспорта России перечислило условия, при которых пассажирам в условиях распространения коронавируса вернут средства за билеты, купленные ранее.
Поскольку правительство приняло решение о прекращении регулярного и чартерного авиасообщения на территории России с 27 марта, отказ пассажира от перелёта во время действия этого отказа является вынужденным, а деньги за него должны быть возвращены.
Если пассажир отказался от перелёта, который должен был состояться уже после снятия запрета, такой отказ является добровольным, и деньги пассажиру вернут согласно его тарифу.
Перелёты по России и рейсы, возвращающие россиян на родину, сохранены.
ИСТОЧНИК KP.RU