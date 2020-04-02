Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар 77,36 рубля, евро - 84,5 рубля

2 Апр 2020 2020-04-02T10:41:37+03:00

Курс доллара в начале торгов 2 апреля снижается на 1,43 руб., до 77,36 руб. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс рубля на 2 апреля 2020 года: доллар снизился на 1,43 рубля, евро потерял 1,81 рубля

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На открытии торгов Мосбиржи курс доллара снизился на 1,43 до 77,36 рубля. Евро потеряло 1,81 и достигло уровня в 84,5 рубля.

Цена на фьючерсы нефти марки Brent выросла на 12,61% и стоит $27,86 за баррель.

Напомним, на открытии торгов в понедельник, 30 марта, рубль серьезно ослаб: стоимость доллара превысила отметки 80 рублей и достигла 80,29 рублей, евро торговался почти по 90 рублей - 88,92 рублей.

Ранее сайт kp.ru приводил комментарии эксперта о том, что станет с российской экономикой при цене в $10 за баррель.

На сайте также публиковали интервью с руководителем Центра политэкономических исследований Василием Колташовым, в котором он рассказал, как стране пережить шторм в экономике и что будет, если каждому раздать по $1000.

ИСТОЧНИК KP.RU