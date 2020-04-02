Более 90% населения поддерживают меры по борьбе с коронавирусом в России

2 Апр 2020 2020-04-02T10:23:20+03:00

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Сайт официальной информации о коронавирусе стопкоронавирус.рф провел опрос среди населения и выяснил, как граждане относятся к мерам, которые принимают российские власти по недопущению распространения болезни.

Согласно данным, в целом 91% опрошенных поддерживают меры Правительства РФ. Из них 59% - полностью поддерживают, еще 32% граждан - поддерживают большинство из них. К тем, кто не согласен с такими мерами по данным опроса относятся всего 3%. Еще 6% не согласны с большинством принятых мер.

Опрос проводился в группе стопкоронавирус.рф в социальной сети. Участие в нем приняли более 12,4 тысяч человек.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам в связи с распространением болезни объявил о нерабочей недели. Глава государства призвал граждан оставаться дома, чтобы минимизировать угрозу заболевания. Позже режим повышенной самоизоляции ввели в Москве, Московской области и ряде других регионов страны.

Сайт kp.ru писал, что всего в России, по информации портала стопкоронавирус.рф, число заболевших увеличилось до 2 777 человек, вылечились - 190 человек, умерли - 24.

ИСТОЧНИК KP.RU