2020-04-02T10:46:22+03:00
Здоровье

Предприятия Роскосмоса создали аппарат ИВЛ для новорожденных

Его можно будет применять в родильных домах, реанимациях и отделениях патологии для маленьких пациентов
Ксения АНУФРИЕВА
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Предприятия госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» разработали аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденныхПредприятия госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» разработали аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденныхФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Предприятия госкорпорации «Роскосмос» разработали модернизированный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. В феврале текущего года организации подали документы для получения регистрационного удостоверения нового медицинского оборудования.

- Оборудование ИВЛ с ручным управлением и пневмоприводом необходим для оказания респираторной поддержки вентиляции легких у новорожденных, которые находятся в состоянии тяжелой дыхательной недостаточности в первые минуты жизни после родов, - сообщили ТАСС представители Объединенной ракетно-космической корпорации.

Разработанный предприятиями смеситель газов предназначается для создания кислородно-воздушной смеси, процент кислорода в которой смогу регулировать медики. Новый аппарат ИВЛ и смеситель можно будет использовать в родильных домах, перинатальных центрах, отделениях педиатрии и патологии новорожденных и даже при реанимации юных пациентов.

Сайт kp.ru писал, что российские специалисты создали новые образцы аппаратов искусственной вентиляции легких. Теперь оборудование способно вентилировать легкие одновременно сразу двум или четырем пациентам. По данным оперштаба, в Москве на искусственной вентиляции легких находятся почти 40% пациентов младше 40 лет.

Ранее, в российском министерстве здравоохранения отмечали, что определить необходимость проведения искусственной вентиляции легких может лишь врач в условиях стационара, поэтому закупать аппараты на дом без консультации специалистов не имеет смысла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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