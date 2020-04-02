Цены на жилье в России выросли в первом квартале 2020 года почти во всех городах

2 Апр 2020 2020-04-02T10:59:52+03:00

Средняя стоимость квартиры в России теперь достигает примерно 3,4 миллионов рублей Фото: Влад КОМЯКОВ

Стоимость квадратных метров больше всего повысилась в Челябинске и Уфе

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В России по итогам первого квартала цены на жилье повысились практически во всех городах.

В 41 населенном пункте стоимость квадратных метров поднялась, в 26 - снизилась, в трех осталась неизменной. Средняя цена на новостройки в городах с населением свыше 300 тысяч человек составила порядка 60 тысяч рублей.

Средняя стоимость квартиры в России теперь достигает примерно 3,4 миллионов рублей.

Больше всего, на 8%, цены поднялись в Челябинске. Там за последний месяц интерес к квартирам на первичном рынке подскочил на 52%. В Уфе спрос вырос на 45%, квадратный метр подорожал на 8%, а средняя цена квартиры - на 6,5%. Больше чем на 6% вырос квадратный метр в Ижевске, Хабаровске, Туле, Воронеже, при этом цена лота в этих городах прибавила более 7%, сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".

- В связи с падением курса рубя и наступлением карантина, а с ним и полной неопределенности экономически перспектив, некоторые граждане бросились покупать квадратные метры, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU