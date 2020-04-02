Цены на жилье в России выросли в первом квартале 2020 года почти во всех городах
В России по итогам первого квартала цены на жилье повысились практически во всех городах.
В 41 населенном пункте стоимость квадратных метров поднялась, в 26 - снизилась, в трех осталась неизменной. Средняя цена на новостройки в городах с населением свыше 300 тысяч человек составила порядка 60 тысяч рублей.
Средняя стоимость квартиры в России теперь достигает примерно 3,4 миллионов рублей.
Больше всего, на 8%, цены поднялись в Челябинске. Там за последний месяц интерес к квартирам на первичном рынке подскочил на 52%. В Уфе спрос вырос на 45%, квадратный метр подорожал на 8%, а средняя цена квартиры - на 6,5%. Больше чем на 6% вырос квадратный метр в Ижевске, Хабаровске, Туле, Воронеже, при этом цена лота в этих городах прибавила более 7%, сообщили аналитики федерального портала "Мир квартир".
- В связи с падением курса рубя и наступлением карантина, а с ним и полной неопределенности экономически перспектив, некоторые граждане бросились покупать квадратные метры, - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU