2020-04-02T11:24:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Офтальмологи посоветовали отказаться от линз на время пандемии коронавируса

Так как это может повысить риск заражения
Елена АКИМОВА
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Коронавирус может передаваться разными путямиКоронавирус может передаваться разными путямиФото: REUTERS
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Ношение контактных линз во время пандемии коронавируса может повысить риск заражения. К такому выводу пришли офтальмологи.

Заведующий клиникой офтальмологии Пироговского центра, профессор Ринат Файзрахманов отметил, что в сложившихся условиях стоит особенно тщательно мыть руки перед тем, как надевать или заменять линзы, а также соблюдать гигиену контейнера для многоразовых линз.

- Его нужно почаще промывать содовым раствором и высушивать, - говорит доктор Файзрахманов. - При недомогании, появлении первых симптомов простуды или гриппа от ношения линз надо отказаться.

Эти предосторожности помогут избежать заражения. Среди способов передачи коронавируса воздушно-капельного и контактно-бытового, присутствует вариант через слизистую глаз.

- В специальной литературе можно найти подтверждения тому, что новый 2019-nCoV может передаваться через слизистую глаз, поэтому тем, кто находится в непосредственном контакте с больными - в первую очередь медикам - следует носить защитные очки, - поясняет Ринат Файзрахманов.

Вирус можно занести в глаза на руках. В свою очередь дотронуться до патогена риск очень велик: контакт с зараженным, бактерии на купюрах, поручнях и так далее.

Последние исследования ученых подтвердили присутствие коронавируса в слезной жидкости пациентов с признаками конъюнктивита и подтвержденным COVID-19. Концентрация вируса в слезной жидкости достаточна для его переноса и заражения других людей, пишет «Российская газета».

Ранее главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь отметил, что коронавирус передается половым путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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