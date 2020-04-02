2020-04-02T11:31:40+03:00
Коронавирус Covid-19

В США за март продали почти 2 миллиона единиц огнестрельного оружия на фоне коронавируса

Показатели стали практически рекордными
Ксения АНУФРИЕВА
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Показатели продаж огнестрельного оружия в марте 2020 стали практически рекорднымиПоказатели продаж огнестрельного оружия в марте 2020 стали практически рекорднымиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Более 1,9 миллиона единиц огнестрельного оружия продали в Соединенных Штатах в марте текущего года. Причиной резкого роста продаж оружия стало стремительное распространение коронавируса в государстве, сообщает издание The New York Times.

Показатели продаж огнестрельного оружия в марте 2020 стали практически рекордными. Больший рост продаж был зафиксирован только зимой 2013 года после инаугурации избранного на второй срок главы США Барака Обамы, который выступал за ужесточение законов о продаже оружия, и на фоне печально известной бойни в школе города Ньютон. В то время было реализовано около 2 миллионов единиц огнестрельного оружия.

Жители страны ринулись покупать оружие из-за вспышки заболевания коронавирусной инфекцией. Заметнее всего продажи выросли в штатах Юта и Мичиган.

- Население обеспокоено тем, что правоохранительные институты могут перестать нормально функционировать, если заразиться еще большее количество людей. Они пытаются защитить себя и свои семье, - сказал профессор юридических наук в Университете штата Джорджия Тимоти Литтон.

Президентская администрация Штатов ранее заявляла о том, что магазины, которые продают оружие, был отнесены к жизненно важным предприятиям, которые должны работать при карантине так же, как аптеки, заправки и продуктовые торговые точки.

Напомним, сайт kp.ru сообщал, что в США зарегистрировали резкое повышение продаж огнестрельного оружия на фоне распространения коронавируса. Во многиз штатах проверку документов, необходимых для покупки огнестрельного оружия, запросили за неделю больше людей, чем за весь прошлый год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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