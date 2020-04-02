Работникам на самоизоляции предложили дать льготы на мобильную связь и интернет

2 Апр 2020 2020-04-02T11:46:25+03:00

Работникам на удаленке могут дать скидки на домашний интернет и мобильную связь Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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Стоимость мобильных услуг и интернета для граждан, работающих из дома в период самоизоляции, может стать снижена. С таким предложением выступил член Общественной палаты России Илья Семин. Сообтветствующий документ он направил в Минкомсвязи.

В своем заявлении Семин отметил, что режим дистанционной работы предполагает кратное увеличение интернет-трафика и мобильной связи. В связи с этим работники, оказавшиеся в такой ситуации, вынуждены платить большею. Чтобы исправить этой несправедливость эксперт ввести скидку 50% на тарифы с почасовой оплатой (интернет и мобильная связь) для дистанционно работающих граждан.

Согласно инициативе, скидка должна действовать для тех людей, кто стал пользоваться услугами связи больше, чем в последние полгода, в связи с появлением удаленных задач.

«Например, если в среднем сотрудник разговаривал по мобильному телефону один час, а в условиях удаленки стал разговаривать более трех часов в день, то 50% скидка должна рассчитываться с разницы, то есть с двух часов разговора для тарифов с почасовой оплатой», — приводит цитату из обращения RT.

ИСТОЧНИК KP.RU