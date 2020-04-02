Минздрав РФ создал базу данных о больных коронавирусом и их контактах
Российское министерство здравоохранения запустило систему по сбору информации о гражданах, заболевших коронавирусной инфекцией, пневмонией и контактировавших с ними людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Медицинские организации, федеральное медико-биологическое агентство, Минсвязи и Минтранса будут добавлять в базу данные о подтвержденных случаях заражения и контактах больного. Просмотреть информацию о заразившихся россиянах смогут только заинтересованные федеральные ведомства.
При этом на федеральном уровне информация будет полностью обезличена, а на уровне субъектов страны данные будут доступны в виде аналитики для оперативного принятия необходимых решений по реагированию.
Ведомство уточнило, что будет осуществлять беспрерывный мониторинг состояния здоровья «сложных» пациентов, за которыми следят дистанционные реанимационно-консультационные центры.
База данных станет единым источником информации о распространении заболевания по России и эффективности действий и решений властей всех уровней по борьбе с эпидемией.
По последним данным сайта kp.ru, в России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 771, достигнув отметки в 3548 человек. Лидером по числу новых случаев заражения остается Москва, в которой коронавирусной инфекцией болеют 2475 жителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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