В России 27% городов признаны комфортными для жизни людей

2 Апр 2020 2020-04-02T11:50:55+03:00

Среднее значение индекса в РФ достигло 169 баллов, при плановом показателе в 166 баллов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Индекс качества городской среды в России увеличился почти на 4 пункта

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В России почти 27% городов признаны комфортными для жизни граждан. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.

Согласно данным, индекс качества городской среды, расчеты которого ведомство проводило второй год подряд, в России увеличился почти на 4 пункта за 2019 год.

Доля российских городов с благоприятной для жизни средой по итогам прошлого года составила 26,9%

- Благодаря данным, полученным по итогам первого исследования, многие города смогли определить для себя приоритеты развития и принять необходимые управленческие решения. Теперь количество городов с благоприятной средой увеличилось и составило 299 из 1 115, - отметил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

По его словам, среднее значение индекса в РФ достигло 169 баллов при плановом показателе в 166 баллов.

Положительная динамика за 2019 года была отмечена по таким критериям, как общее улучшение облика городов, сокращение числа аварийных домов и создание местными властями барьерной среды, что крайне важно для безопасного передвижения граждан с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU