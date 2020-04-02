Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы
Туристам, в том числе российским, продлят визы стран Шенгена и не станут штрафовать за их просрочку, поскольку многие из них не успели покинуть шенгенскую зону до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.
Дипломат также сообщил РИА Новости, что депортировать туристов, оказавшихся в такой ситуации, тоже не станут.
Посол напомнил, что временное ограничение на въезд в Евросоюз действует с 16 марта 30 дней. Продление такого режима зависит от ситуации с распространением коронавируса.
- Что касается туристов, в том числе из России, которые находятся в ЕС и не могут выехать до окончания срока действия краткосрочной визы, то страны-члены могут продлять срок действия визы на срок до 90 дней, - заявил посол.
Он также пояснил, что для того, чтобы продлить визу кратковременного пребывания, необходимо обратиться в местную миграционную службу.
ИСТОЧНИК KP.RU