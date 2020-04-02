Россиянам, застрявшим в Шенгене, продлят визы

2 Апр 2020 2020-04-02T12:42:31+03:00

Не покинувших шенгенскую зону до закрытия границ россиян не оштрафуют Фото: Иван ВИСЛОВ

Туристов, которые задержались в европейских странах до закрытия границ, не станут штрафовать

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Туристам, в том числе российским, продлят визы стран Шенгена и не станут штрафовать за их просрочку, поскольку многие из них не успели покинуть шенгенскую зону до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Дипломат также сообщил РИА Новости, что депортировать туристов, оказавшихся в такой ситуации, тоже не станут.

Посол напомнил, что временное ограничение на въезд в Евросоюз действует с 16 марта 30 дней. Продление такого режима зависит от ситуации с распространением коронавируса.

- Что касается туристов, в том числе из России, которые находятся в ЕС и не могут выехать до окончания срока действия краткосрочной визы, то страны-члены могут продлять срок действия визы на срок до 90 дней, - заявил посол.

Он также пояснил, что для того, чтобы продлить визу кратковременного пребывания, необходимо обратиться в местную миграционную службу.

ИСТОЧНИК KP.RU