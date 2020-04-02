Владимир Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

2 Апр 2020 2020-04-02T12:18:38+03:00

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Владимир Путин поздравил с Днем единения народов России и Белоруссии Александра Лукашенко.

Президент России направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Кремля.

В поздравлении российского лидера выражается уверенность, что накопленный опыт совместной работы поможет найти оптимальные решения даже самых сложных вопросов.

- За более чем два десятилетия, прошедшие со времени подписания Договора о создании Союзного государства, нашим странам удалось наладить взаимовыгодные интеграционные механизмы, существенно упрочить двустороннее сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах, - приводятся слова Путина в телеграмме.

Также президент России отметил, что в настоящее время успешно реализуются взаимовыгодные совместные проекты, осуществляется координация внешней и оборонной политики.

Сайт kp.ru писал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал раскрыть потенциал договора о союзном государстве с Белоруссией. Он подчеркнул, что Белоруссия является стратегическим и ведущим внешнеэкономическим партнером России на пространстве СНГ. Напомним, Россия по-прежнему занимает первое место по накопленным инвестициям в белорусскую экономику.

ИСТОЧНИК KP.RU