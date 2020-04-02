ЧОПы стали сокращать сотрудников

2 Апр 2020 2020-04-02T12:20:42+03:00

ЧОПы стали сокращать охранников, на улице могут остаться сотни тысяч человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Криминологи прогнозируют всплеск преступности из-за ухудшения экономической ситуации в стране и в мире

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ЧОПы начали сокращать сотрудников из-за ухудшения экономической ситуации. По разным оценкам в стране от 1,5 млн до 2 млн представителей этой профессии и смежной с ней (вахтеры, телохранители и т. д.). В связи с увеличением числа безработных и снижения доходов населения, криминологи прогнозируют всплеск преступности не только в России, но и в мире.

- Многие стали активнее устанавливать охранные системы, сейчас данная услуга популярнее на 32%, чем годом ранее, — рассказал Андрей Цыбаков, руководитель компании «Delta Системы безопасности».

Повышенный спрос на тревожные кнопки наблюдается не только в Москве, но во многих крупных городах - Челябинске, Казани, Екатеринбурге и Самаре. Люди опасаются, что подтвердятся прогнозы криминологов.

Тем не менее, охранный бизнес начинает ощущать спад, как и любой другой.

- Сокращаются наряды охраны, «физика» заменяется на технические средства. Работающий торгово-развлекательный центр и он же, но закрытый, требуют на порядок меньшего количества охранников. Спад деловой активности бьет по бизнесу, — говорит «Известиям» руководитель Федерального координационного центра руководителей охранных структур Александр Козлов.

Не лучшие времена для тех, кто отвечает за экономическую и информационную безопасность организаций. Представители этих направлений все чаще оказываются на вынужденных каникулах.

Наиболее чувствительно переживает ситуацию сегмент охранного бизнеса, связанный с выставлением постов в учреждении. По мере закрытия банков, торговых центров и т.д. отпадает необходимость в физической защите.

Пока реальный сектор экономики проседает, сфера услуг переживает настоящий бум. Курьеры теперь — герои нашего времени, каждый день на передовой. Именно на эту профессию сегодня самый большой спрос, сообщает Пятый канал.

Тем временем правительство России будет мониторить своевременную выплату зарплат в условиях распространения коронавируса. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предостерег предприятия от необоснованного сокращения сотрудников.

В случае выявлений будет отменен введенный ранее мораторий на взыскание налогов с предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU