Рассмотрение заявлений на маткапитал сократится до 10 дней

2 Апр 2020 2020-04-02T13:08:41+03:00

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В России срок рассмотрения заявления на материнский капитал сократится с месяца до 10 рабочих дней. О подписании постановления премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, открывая заседание правительства.

Теперь услуга будет доступна в электронном формате.

- Постановление значительно упрощает процедуру получения материнского капитала, в частности за счет перевода этой государственной услуги в электронный формат. Сроки рассмотрения благодаря сократятся в три раза, - сказал премьер.

Глава Правительства добавил, что перечисление средств также ускорится в два раза. Процедура будет занимать всего пять дней вместо 10.

Напомним, маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий семьи, строительства или реконструкции жилого дома на садовом участке. Также его можно использовать в качестве будущей пенсии матери ребенка.

Между тем, Мишустин сообщил о возможном внесении изменения в госпрограмму социальной поддержки граждан с детьми от 3 до 7 лет, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU