Правительство выделит полмиллиарда рублей на помощь россиянам, находящимся за рубежом из-за коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T13:36:32+03:00

В первую очередь средства пойдут на оплату проживания граждан России в иностранных государствах Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российское правительство выделит примерно 500 миллионов рублей для помощи гражданам страны, которые не могут вернуться из иностранных государств из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил председатель кабмина Михаил Мишустин на заседании ведомства 2 апреля.

- Мы выдели полмиллиарда для помощи россиянам, находящимся за пределами страны. Правительство проводит большую работу по их возвращению, многие из них в настоящее время находятся в крайне сложном положении, - сообщил премьер-министр.

В первую очередь средства пойдут на оплату проживания граждан России в иностранных государствах, ведь не все из них смогут самостоятельно заплатить за дорогостоящие отели и квартиры.

- При необходимости будут продлены сроки действия документов, по которым жители страны находятся за рубежом, - отметил глава Правительства.

Михаил Мишустин добавил, что поручил представителям МИД, Минтранспорта и Росавиации подготовить график возвращения сограждан в Россию, чтобы люди понимали, какие рейсом они вернутся на родину.

Напомним, ранее kp.ru сообщал, что в настоящее время на территории иностранных государств находятся 25 тысяч россиян, желающих вернуться в свою страну. Ведется активная работа над организацией авиарейсов для доставки российских граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU