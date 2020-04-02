Вирусолог прокомментировал прогноз по срокам окончания вспышки коронавируса
Когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России спрогнозировать сложно. Многое будет зависеть от того, насколько люди соблюдают предписания и карантинные меры. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
«Когда наступит пик болезни с уверенностью сказать сложно. Нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса. Поэтому чётко утверждать, что пик будет на следующей неделе я бы не стал», — цитирует медика RT.
Согласно прогнозам вирусолога, эпидемия этого заболевания должна закончиться в летнее время. Как правило, вспышка заболевания сходит на нет через 10-12 недель после пика заболеваемости. Таким образом, во второй половине мая заболевание должно быть полностью побеждено.
Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину следующей недели, передает сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU
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