2020-04-02T14:17:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог прокомментировал прогноз по срокам окончания вспышки коронавируса

По словам специалиста, многое будет зависеть от соблюдения карантинных мер
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Вирусолог прокомментировал возможные сроки окончания коронавирусаВирусолог прокомментировал возможные сроки окончания коронавирусаФото: REUTERS
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Когда наступит пик заболеваемости коронавирусом в России спрогнозировать сложно. Многое будет зависеть от того, насколько люди соблюдают предписания и карантинные меры. Об этом заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

«Когда наступит пик болезни с уверенностью сказать сложно. Нужно учитывать соблюдение населением карантинных правил и особенности распространяемого вируса. Поэтому чётко утверждать, что пик будет на следующей неделе я бы не стал», — цитирует медика RT.

Согласно прогнозам вирусолога, эпидемия этого заболевания должна закончиться в летнее время. Как правило, вспышка заболевания сходит на нет через 10-12 недель после пика заболеваемости. Таким образом, во второй половине мая заболевание должно быть полностью побеждено.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России придется на середину следующей недели, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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