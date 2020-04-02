2020-04-02T14:49:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Совет Федерации подготовил закон о проведении судебных заседаний по видеосвязи

Внеочередное заседание верхней палаты состоялось 2 апреля
Ксения АНУФРИЕВА
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Члены верхней палаты приготовили проект законодательного акта о проведении судебных заседаний в режиме видеосвязи Фото: Михаил Терещенко/ТАССЧлены верхней палаты приготовили проект законодательного акта о проведении судебных заседаний в режиме видеосвязи Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Совет Федерации проводит внеочередное собрание для рассмотрения новых законов, направленных на дальнейшую реализацию инициатив Президента России по поддержке граждан и экономики государства в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Члены верхней палаты приготовили проект законодательного акта о проведении судебных заседаний в режиме видеосвязи.

Президент России Владимир Путин также накануне перешел на удаленную работу и планирует проводить все ближайшие мероприятия в режиме телеконференции – все обращения главы государства будут транслироваться по телевидению в прямом эфире.

Минобрнауки и специалисты порекомендовали перенести вступительные испытания в ВУЗы и посоветовали школьникам готовиться к удаленной сдаче экзаменов.

Напомним, kp.ru сообщал, что режим самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации в России вслед за Москвой и Подмосковьем ввели более 26 субъектов страны. Ранее во всей России объявили нерабочую неделю с сохранением заработной платы и попросили граждан не покидать дома, за исключением похода за продуктами или в аптеку.

Заседание Совета Федерации в связи с эпидемией коронавируса.Совет Федерации проводит внеочередное заседание для рассмотрения новых законов, связанных с распространением коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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