2020-04-02T14:43:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Самарской области штаб по борьбе с коронавирусом возглавил губернатор

В регионе не только борются с инфекцией, но и разрабатывают беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса
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Дмитрий Азаров стал главой штаба. Фото: Правительство Самарской областиДмитрий Азаров стал главой штаба. Фото: Правительство Самарской области
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В Самарской области штаб по борьбе с коронавирусом возглавил губернатор Дмитрий Азаров. Прежний председатель Александр Фетисов теперь его заместитель. Эта мера принята в связи со словами президента РФ Владимира Путина о том, что ситуация осложняется. Более того, теперь штаб будет заседать в режим видеоконференции.

Теперь штаб будет должен разработать меры по отслеживанию соблюдающих карантин граждан, каждый день до 19.00 должен будет выпускаться релиз о том, какова ситуация в регионе. А еще с 2 апреля создан штаб по повышению устойчивости экономики Самарской области. Его руководитель - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Этот штаб займется разработкой мер поддержки малого и среднего бизнеса. Информация о них с подробными разъяснениями будет в ежедневном режиме публиковаться на сайте www.mybiz63.ru, а также в социальных сетях https://www.facebook.com/mybiznes63, https://www.instagram.com/mybiz63/, https://vk.com/mybiz63, https://twitter.com/mybiz63

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