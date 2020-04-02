Президент Филиппин приказал полицейским стрелять на поражение по нарушителям карантина

2 Апр 2020 2020-04-02T15:02:44+03:00

Открывать огонь будут по всем, кто "создает проблемы"

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Президент Филиппин Родриго Дутерте приказал полиции и военным открывать огонь на поражение по каждому, кто "создает проблемы" в районах, где введен режим карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

- Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение, - цитирует слова Родриго Agence France-Presse со ссылкой на выступление лидера по национальному телевидению.

Также президент напомнил, что ранее в бедных кварталах Манилы силами полиции были арестованы порядка 20 человек за антиправительственные выступления. Манифестанты обвиняли власти в том, что они якобы не снабжают продовольствием нуждающихся.

Напомним, согласно последним данным, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 951 тысячу человек, вылечились - более 200 тысяч, умерли - 48 284 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU