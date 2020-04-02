Семь человек, болевших коронавирусом, выписали из больницы в Самарской области

2 Апр 2020 2020-04-02T15:01:06+03:00

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Сегодня, 2 апреля, в Самарской области выписали еще пять человек, болевших коронавирусом. Все они из Тольятти. Среди них первый пациент с таким диагнозом в Самарской области.

– Он приехал из Испании, где и заразился. Также выздоровели еще четыре человека. Болезнь протекала у них в легкой форме. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Всего на 2 апреля в Самарской области выздоровело 7 человек, – говорится в сообщении.

После выписки пациенты поблагодарили врачей 5-й горбольницы за оказанную помощь, а также заявили, что чувствовали себя спокойно в их надежных руках. Сейчас на лечении в регионе остаются 10 человек.