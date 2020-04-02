«Единая Россия» с Правительством предложила ввести особый порядок оплаты услуг ЖКХ из-за коронавируса

2 Апр 2020 2020-04-02T15:23:58+03:00

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«Единая Россия» совместно с Правительством России и Министерством строительства и ЖКХ предложила вести особый порядок оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг из-за пандемии коронавируса.

По словам зампреда Совета Федерации, секретаря Генерального совета «Единой России» Андрея Турчака на внеочередном заседании верхней палаты парламента, ситуация с коронавирусом значительно повлияла на финансовое благополучие людей.

- Кроме общего сокращения доходов, граждане несут дополнительные издержки в виде повышенных счетов ЖКУ, которые обусловлены длительным пребыванием дома из-за соблюдения режима самоизоляции. Необходимо введение особого порядка оплаты ЖКУ и предоставления коммунальных услуг, - заявил Турчак.

Уточняется, что это предложение поможет значительному числу россиян. В частности, это касается договоров на газоснабжение, электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Также предлагается, чтобы управляющие компании и компании, по обращению с ТКО не начисляли пеню в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг.

Согласно проекту, предлагается освободить граждан от обязательств по поверке счетчиков.

- Уверен, что представленный набор мер поможет сгладить последствия пандемии коронавируса в нашей стране, - добавил Турчак.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность такой инициативы и поддержала решение направить их в Правительство России.

ИСТОЧНИК KP.RU