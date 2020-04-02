Врач рассказала о последствиях коронавируса у больных онкологией

2 Апр 2020 2020-04-02T15:25:45+03:00

Радиационный онколог отметила, что риск возникновения тяжелых осложнений у таких пациентов в пять раз выше

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Радиационный онколог, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) кандидат медицинских наук Наталья Деньгина рассказала о последствиях коронавируса о онкобольных людей.

По словам врача, данные пациенты находятся в зоне риска, а заражение данным вирусом может стать роковым.

Зачастую больные получают крайне токсичное лечение, которое само по себе чревато многими осложнениями, так как ослабляет ресурсы организма. Если к этому факту добавить коронавирусную инфекцию, то больному раком будет крайне сложно с ней справиться.

Поэтому организму больного раком будет крайне сложно справиться с коронавирусной инфекцией, отметила она. Пациентов с онкологией стоит причислить к группе риска.

- Китайские коллеги, пусть с помощью относительно небольшого числа больных с коронавирусом, имевших онкологические заболевания, выявили, что частота возникновения тяжёлых осложнений (вплоть до смерти) у наших пациентов в пять раз выше, чем у тех, кто никогда не имел злокачественной опухоли, — рассказала Деньгина RT.

За 1 апреля в Москве от COVID-19 скончались три пациента, тесты которых подтвердили коронавирусную инфекцию. Все умершие были пожилыми людьми и страдали сопутствующими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми.

Тем временем Минздрав РФ запустил систему по сбору информации о гражданах, заболевших коронавирусной инфекцией, пневмонией и контактировавших с ними людей.

ИСТОЧНИК KP.RU