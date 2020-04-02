2020-04-02T16:00:46+03:00
Общество

Писателя-фронтовика Юрия Бондарева похоронили на Троекуровском кладбище

На прощании присутствовал ограниченный круг лиц
Дарья БОЙКО
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Юрий Бондарев. Фото: Валерий Христофоров/ТАССЮрий Бондарев. Фото: Валерий Христофоров/ТАСС
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Известного советского писателя и общественного деятеля Юрия Бондарева похоронили в четверг, 2 апреля, на Троекуровском кладбище в Москве.

Из-за коронавируса проститься с Бондаревым смог только ограниченный круг лиц, в том числе бывший министр культуры России, помощник президента Владимир Мединский, сообщают РИА Новости.

Напомним, что Юрий Бондарев умер в воскресенье, 29 марта, в Москве. Он скончался в возрасте 96 лет.

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года в городе Орске Оренбургской губернии (сейчас – Оренбургская область). В 1931 году семья переехала в Москву.

Бондарев окончил в 1951 году Литературный институт имени Горького, тогда же он был принят в Союз писателей СССР.

Самые известные произведения – «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег», «Тишина» и «Берег». Некоторые их них награждены Государственной премией СССР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Писателя-фронтовика Юрия Бондарева похоронили на Троекуровском кладбище
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