Началось обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом

2 Апр 2020 2020-04-02T16:55:25+03:00

Владимир Путин 2 апреля 2020 года расскажет гражданам о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса в России

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В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин обратился к народу на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Прямая онлайн-трансляция обращения главы государства ведется на сайте kp.ru.

Напомним, на прошлой неделе, 25 марта российский лидер в ходе своего обращения сообщил о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса в нашей стране, а также объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля для всей России. Он также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.

Накануне, 1 апреля вице-премьер России Голикова и глава Роспотребнадзора Попова предложили продлить ранее объявленную в стране нерабочую неделю.

За сутки в России коронавирусом заразился еще 771 человек. Большинство новых случаев заражения в Москве, впервые случаи выявили в Ямало-Ненецком округе. По данным на 2 апреля в нашей стране зафиксировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зарегистрировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 пациента.

Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 2 апреля 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU