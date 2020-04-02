Началось обращение Путина к россиянам по ситуации с коронавирусом
В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин обратился к народу на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Прямая онлайн-трансляция обращения главы государства ведется на сайте kp.ru.
Напомним, на прошлой неделе, 25 марта российский лидер в ходе своего обращения сообщил о новых мерах борьбы с эпидемией коронавируса в нашей стране, а также объявил нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля для всей России. Он также предложил ввести новые налоги — на процентный доход по вкладам в банках, а также на выводимые за границу дивиденды.
Накануне, 1 апреля вице-премьер России Голикова и глава Роспотребнадзора Попова предложили продлить ранее объявленную в стране нерабочую неделю.
За сутки в России коронавирусом заразился еще 771 человек. Большинство новых случаев заражения в Москве, впервые случаи выявили в Ямало-Ненецком округе. По данным на 2 апреля в нашей стране зафиксировано 3 548 случаев коронавируса в 76 регионах. За весь период зарегистрировано 30 летальных случаев, выздоровели 235 пациента.
Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса 2 апреля 2020.
ИСТОЧНИК KP.RU