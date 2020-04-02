Зоопсихолог назвал плюсы самоизоляции россиян
Зоопсихолог Мирослав Волков назвал плюсы вынужденной самоизоляции россиян. Помимо шанса избежать заражения, вынужденные каникулы позитивно скажутся на домашних питомцах.
Правила самоизоляции во многих российских городах включают в себя возможность выгула домашних животных, что с удовольствием используют для своих прогулок и их хозяева.
- Животные по-разному переносят самоизоляцию своих хозяев. Если мы говорим о кошках, то они, скорее всего, не увидят особой разницы. А вот для собак постоянное присутствие хозяина будет радостью, - говорит эксперт.
Высвободившееся время можно уделить домашним питомцам, играть с ними, заниматься дрессировкой. Самое время решить проблемы, если питомец боится остаться один дома или очень скучает.
- А вот если хозяин ругает или игнорирует своих питомцев, или если дома есть дети, которые не контролируют себя в общении с животными, то это может негативно сказаться на питомце, - комментирует ИА «НСН» зоопсихолог.
Помимо плюсов у постоянного нахождения дома имеются минусы – животное может привыкнуть к хозяину и болезненно переживать окончание режима самоизоляции.
Что касается 100-метрового ограничения выгула животных, то эту меру специалист назвал очень спорной.
- Обычно на таком расстоянии от домов детские площадки. Это скорее негативная мера, потому что, например, в Москве, самые популярные породы собак хоть и не большие, но охотничьи и активные – джек-рассел-терьер, бигль, такса. Они очень активные и длительные интенсивные прогулки для них необходимы. В случае недостаточного выброса энергии у собаки может выработаться гиперактивность или деструктивное поведение, - предупредил зоопсихолог.
Ранее сообщалось, что вслед за властями многих крупных европейских городов, депутаты Мосгордумы утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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