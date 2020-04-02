Зоопсихолог назвал плюсы самоизоляции россиян

2 Апр 2020 2020-04-02T16:36:37+03:00

Время проведенное дома положительно скажется на домашних питомцах, а вот 100-метровое ограничение для прогулок специалист раскритиковал

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Зоопсихолог Мирослав Волков назвал плюсы вынужденной самоизоляции россиян. Помимо шанса избежать заражения, вынужденные каникулы позитивно скажутся на домашних питомцах.

Правила самоизоляции во многих российских городах включают в себя возможность выгула домашних животных, что с удовольствием используют для своих прогулок и их хозяева.

- Животные по-разному переносят самоизоляцию своих хозяев. Если мы говорим о кошках, то они, скорее всего, не увидят особой разницы. А вот для собак постоянное присутствие хозяина будет радостью, - говорит эксперт.

Высвободившееся время можно уделить домашним питомцам, играть с ними, заниматься дрессировкой. Самое время решить проблемы, если питомец боится остаться один дома или очень скучает.

- А вот если хозяин ругает или игнорирует своих питомцев, или если дома есть дети, которые не контролируют себя в общении с животными, то это может негативно сказаться на питомце, - комментирует ИА «НСН» зоопсихолог.

Помимо плюсов у постоянного нахождения дома имеются минусы – животное может привыкнуть к хозяину и болезненно переживать окончание режима самоизоляции.

Что касается 100-метрового ограничения выгула животных, то эту меру специалист назвал очень спорной.

- Обычно на таком расстоянии от домов детские площадки. Это скорее негативная мера, потому что, например, в Москве, самые популярные породы собак хоть и не большие, но охотничьи и активные – джек-рассел-терьер, бигль, такса. Они очень активные и длительные интенсивные прогулки для них необходимы. В случае недостаточного выброса энергии у собаки может выработаться гиперактивность или деструктивное поведение, - предупредил зоопсихолог.

Ранее сообщалось, что вслед за властями многих крупных европейских городов, депутаты Мосгордумы утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU