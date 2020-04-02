2020-04-02T16:40:59+03:00
Общество

Совет Федерации одобрил закон об онлайн-продаже лекарств

Закон не будет распространяться на наркотические и сильнодействующие препараты
Ирина КОСТЕРИНА
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Совет Федерации разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств, а также медицинских препаратов.

– В условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения опасного заболевания кабмин сможет вводить временный порядок дистанционной торговли некоторыми рецептурными лекарствами, – сообщается на телеканале Совета Федерации.

Новый закон не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные лекарства, а также на препараты, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.

Напомним, что указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств был подписан президентом России Владимиром Путиным ещё 17 марта. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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