Совет Федерации одобрил закон об онлайн-продаже лекарств
Совет Федерации разрешил дистанционную продажу безрецептурных лекарств, а также медицинских препаратов.
– В условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения опасного заболевания кабмин сможет вводить временный порядок дистанционной торговли некоторыми рецептурными лекарствами, – сообщается на телеканале Совета Федерации.
Новый закон не распространяется на наркотические, сильнодействующие и психотропные лекарственные лекарства, а также на препараты, в которых содержится свыше 25% этилового спирта.
Напомним, что указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств был подписан президентом России Владимиром Путиным ещё 17 марта. Такое решение было принято, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.
ИСТОЧНИК KP.RU