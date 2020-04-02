Архангельской губернатор Игорь Орлов объявил об отставке

2 Апр 2020 2020-04-02T16:56:42+03:00

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Губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. Об этом глава региона сообщил сам.

«Я написал заявление об отставке», - заявил он.

Игорь Орлов возглавляет Архангельскую область с 3 февраля 2012 года, действующий тогда президент России Михаил Медведев предложил Архангельскому областному Собранию депутатов наделить Игоря Орлова полномочиями губернатора и депутаты утвердили его в должности губернатора Архангельской области на 5 лет.

В 2015 Орлов досрочно подал в отставку и при этом попросил у президента России Владимира Путина разрешения баллотироваться на должность главы области вновь. Российский лидер дал разрешение и назначил Орлова временно исполняющим обязанности губернатора до вступления в должность избранного на выборах

ИСТОЧНИК KP.RU