2020-04-02T18:16:44+03:00
Экономика

Цена на нефть подскочила на 40% после телефонного разговора Трампа и принца Саудовской Аравии

Стоимость черного золота доходила до 35 долларов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цены на нефть марки Brent подскакивала на 40%, до $35,99 за баррельЦены на нефть марки Brent подскакивала на 40%, до $35,99 за баррельФото: REUTERS
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Цена на нефть в четверг, 2 апреля 2020 года, начала стремительно расти относительно уровня закрытия предыдущих торгов.

В четверг фьючерсы на североморскую смесь марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE Futures на пике подскакивали на 46,7% до отметки в 36,29 доллара за баррель.

По состоянию на 17:47 мск Brent дорожает на 22% и держится на отметки 30,65 долларов за баррель.

Нефть марки WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи также прибавила в стоимости – сырье выросло на 24,8% и теперь оценивается 25,67 доллара за баррель.

Отметим, что вслед за нефтью резко укрепился рубль: доллар оценивается ниже 78 рублей, евро - ниже 85 рублей. Кроме того, резко выросла и стоимость акции компаний сырьевого сектора.

Напомним, накануне выступил министр энергетики России Александр Новак, который сообщил, что Россия пока не намерена увеличивать объемы добычи нефти, условия на рынке для этого неподходящие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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