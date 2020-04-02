2020-04-02T18:47:02+03:00
Общество

Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения жителей и транспорта

Указ президента был издан в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения жителей и транспортаПутин поручил ввести в регионах особый порядок передвижения жителей и транспортаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В рамках борьбы с распространением коронавируса в российских регионах установят особый порядок передвижения граждан и транспортных средств, за исключением межрегиональных перевозок. Соответствующий указ 2 апреля подписал президент России Владимир Путин.

«Обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий, в первую очередь установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки», - говорится в документе.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ходе своего обращения к гражданам российский лидер заявил о наделение регионов полномочиями самостоятельно определять уровень опасности. До конца недели главы регионов должны будут определить набор конкретных мер по борьбе с коронавирусом, но решения, связанные с необходимостью дополнительных ограничений для системообразующих предприятий, а также для научных и образовательных организаций, должны быть согласованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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