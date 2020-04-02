Минобрнауки рекомендовало вузам возобновить дистанционное обучение с 6 апреля

2 Апр 2020 2020-04-02T19:03:46+03:00

Глава ведомства попросила студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и мотивировать других минимизировать социальные контакты

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Минобрнауки рекомендует вузам России начать учебный процесс дистанционно с понедельника, 6 апреля. Об этом сообщила главы ведомства Валерия Фалькова.

«С понедельника, 6 апреля, всем вузам рекомендуется возобновить учебный процесс в дистанционном формате», - передает пресс-служба сообщение министра.

Фалькова попросила студентов и преподавателей соблюдать режим самоизоляции и «мотивировать других минимизировать социальные контакты». «Вы должны показать обществу личный пример, как вести себя в сложившейся ситуации», - заключила она.

Напомним, с целью профилактики коронавируса студентов российских вузов отправили на каникулы с 28 марта по 5 апреля. В отношении неподведомственных Минобрнауки вузов распоряжение носило рекомендательный характер. Однако позже президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю до 6 апреля. Накануне российский лидер сообщил, что выходные сохраняются до 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU