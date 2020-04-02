Кремль: регионы выберут режим выходных с балансом между здоровьем людей и экономикой
Регионы смогут самостоятельно выбрать режим нерабочих дней с балансом между здоровьем людей и экономикой. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Здесь важно отметить решение президента именно предоставить дополнительные полномочия главам регионов по определению того, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней. Разумеется, в координации с правительственной комиссией», - сказал представитель Кремля, отметив, что главам регионам на местах виднее.
В рамках борьбы с коронавирусом президент России Владимир Путин подписал указ о продлении оплачиваемых выходных до 30 апреля. В ходе своего обращения к гражданам российский лидер сообщил, что объявленная ранее выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против распространения коронавируса, однако угроза сохраняется и необходимо продление режима самоизоляции.
При этом глава государства отметил, что даты могут корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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