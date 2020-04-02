Кремль: регионы выберут режим выходных с балансом между здоровьем людей и экономикой

2 Апр 2020 2020-04-02T20:32:09+03:00

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Регионы смогут самостоятельно выбрать режим нерабочих дней с балансом между здоровьем людей и экономикой. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Здесь важно отметить решение президента именно предоставить дополнительные полномочия главам регионов по определению того, насколько жестким или более гибким будет режим нерабочих дней. Разумеется, в координации с правительственной комиссией», - сказал представитель Кремля, отметив, что главам регионам на местах виднее.

В рамках борьбы с коронавирусом президент России Владимир Путин подписал указ о продлении оплачиваемых выходных до 30 апреля. В ходе своего обращения к гражданам российский лидер сообщил, что объявленная ранее выходная неделя позволила выиграть время для упреждающих действий против распространения коронавируса, однако угроза сохраняется и необходимо продление режима самоизоляции.

При этом глава государства отметил, что даты могут корректировать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU