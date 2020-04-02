2020-04-02T20:25:56+03:00
Общество

Срок действия проездных на общественный транспорт в Москве будет продлен после 1 мая

Собянин рассказал о том, что ограничительные меры в столицы сохранятся до конца апреля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Собянин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСССобянин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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После 1 мая в Москве будет продлен срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, но уточнил, что для этого горожанин должен совершить по ним не более 6 поездок в период режима самоизоляции.

Продлено будет действие оплаченных школьных и студенческих проездных.

«Большинство жителей города остаются дома. Количество пассажиров общественного транспорта снизилось на 70-80%, что отчасти помогает сдерживать темпы распространения коронавируса», - написал градоначальник в своем блоге в четверг.

В своем обращении Собянин подчеркнул, что жители столицы по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции. Как писал сайт kp.ru, мэр Москвы сообщил, что в случае роста количества нарушений домашнего режима правительство Москвы вернется к вопросу пропускного режима передвижения в городе.

Напомним, за минувшие сутки в Москве зарегистрировали 595 новых случаев заражения коронавирусом, еще 43 диагноза COVID-19 поставлены в Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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