Собянин отложил введение пропускного режима в Москве

2 Апр 2020 2020-04-02T20:31:13+03:00

По словам мэра, столица вернется к этому вопросу в случае ухудшения эпидемиологической обстановки

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Введение пропускного режима в Москве откладывается. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте. Глава правительства Москвы сообщил, что режим спецпропусков будет введен в случае ухудшения эпидемиологической обстановки либо если москвичи будут массово нарушать условия самоизоляции.

- К этому вопросу мы вернемся либо при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации, либо в случае роста количества нарушений домашнего режима. Очень хочется надеяться, что в итоге не произойдет ни того, ни другого, - написал мэр Москвы.

Сергей Собянин напомнил, что коронавирусной инфекцией уже заразились более двух с половиной тысяч москвичей.

- В стационар госпитализируются только по жизненным показаниям. Пациенты с легкой формой заболевания проходят лечение на дому. И это налагает на них особую ответственность – не стать источником распространения инфекции для своих родственников и соседей, - предупредил мэр.

Столичный градоначальник также напомнил об ответственности, предусмотренной за нарушение режима карантина. Поскольку выход из дома без веской причины может грозить здоровью и жизни других людей, за несоблюдение карантина введены серьезные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.

С 29 марта в столице введен режим самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Отлучаться из дома можно только в магазин за продуктами, в аптеку, за медицинской помощью или на прогулку с собакой. Такие же меры введены в Московской области.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 2 апреля во время телеобращения к жителям страны продлил действие режима самоизоляции до 30 апреля. Ранее глава государства распорядился создать рабочую группу по противодействию коронавирусной инфекции. В ее состав вошел мэр Москвы Сергей Собянин. В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин обратил внимание глав регионов на ограничительные меры, принятые в Москве и в Московской области в связи с пандемией коронавируса. Глава правительства призвал власти субъектов РФ последовать примеру столицы и ужесточить режим самоизоляции.

Михаил Мишустин также поручил мэру столицы Сергею Собянину привлечь к контролю за соблюдением режима самоизоляции в Москве мобильных операторов. Операторы сотовой связи могут отслеживать местонахождение граждан во время карантина и фиксировать все случаи нарушения режима самоизоляции. Данные предполагается передавать сотрудникам Роспотребнадзора и полиции: они будут оперативно реагировать и принимать против нарушителей соответствующие меры.