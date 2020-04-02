2020-04-02T21:03:20+03:00
Экономика

Новак назвал основной задачей сохранение цен на АЗС не выше уровня инфляции

По словам главы Минэнерго, ведомство следит, чтобы автозаправочные станции были обеспечены необходимым объемом топлива
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Цена на автозаправочных станциях не будет выше уровня инфляцииЦена на автозаправочных станциях не будет выше уровня инфляцииФото: Евгения ГУСЕВА
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Основной задачей Минэенерго является сохранение цен на автозаправочных станциях не выше уровня инфляции, поэтому ведомство следит за тем, чтобы были обеспечены необходимым объемом топлива. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Мы строго следим за тем, чтобы были обеспечены автозаправочные станции необходимым объемами нефтепродуктов, внедряется современные методы сейчас удаленных расчетов, в том числе за покупку нефтепродуктов», - рассказал он в интервью программе «Вести» на канале «Россия 1».

Новак отметил снижение потребления керосина из-за того, что в рамках борьбы с коронавирусом остановились авиаперелеты, также из-за режима самоизоляции уменьшается потребления на автозаправочных станциях.

«В Европе, например, на 30-40% уже снизилось потребление. Мы надеемся на то, что в течение нескольких месяцев при выходе уже из карантина, при увеличении экономической активности, спрос будет увеличиваться», - заявил министр.

Напомним, ранее Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе проверить законность повышение цен на бензин, стоимость которой за год выросла на 10,44%. Позже в ФАС сообщили, что цен на бензин в 2020 году будет ниже уровня инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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