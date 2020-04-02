Песков опроверг слова Трампа о переговорах России и Саудовской Аравии

2 Апр 2020 2020-04-02T21:56:25+03:00

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг заявление президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о беседе его российского коллеги Владимира Путина с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

«Нет, такого разговора не было», — приводит ТАСС слова представитель Кремля.

При этом Песков не стал объяснять, зачем главе Белого дома понадобилось распространять подобную информацию.

Напомним, накануне американский лидер заявил, что соглашения Москвы и Эр-Рияда по ценам на нефть не придется ждать слишком долго. По его словам, две страны не устраивает та ситуации, которая сложилась на нефтяном рынке. После таких заявлений Саудовская Аравия призвала к экстренной встрече стран-участниц ОПЕК+ и других стран.

Тем временем после сообщения о телефонном разговоре российского президента и саудовского принца, цены на нефть резко пошли вверх. Как сообщал сайт kp.ru, цены на смесь марки Brent с поставкой в мае на пике подскакивали на 46,7% до отметки в 36,29 доллара за баррель, а нефть марки WTI выросла на 24,8% - до 25,67 доллара за баррель.

ИСТОЧНИК KP.RU