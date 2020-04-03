2020-04-03T00:18:26+03:00
Общество

Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года составило 20 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 3 апреля 2020 года
Юлия САЛЬНИКОВА
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Коронавирус вызывает осложнения у пациентов с хроническими заболеваниямиКоронавирус вызывает осложнения у пациентов с хроническими заболеваниямиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 3 апреля 2020 года достигло 20. Вечером 2 апреля стало известно о смерти еще одного инфицированного человека. Им оказался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус.

- Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У пациента наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний,- сообщили в оперштабе Москвы.

Возраст других умерших пациентов - от 63 до 72 лет.

Таким образом, инфекция COVID-19 подтверждена у 2475 пациентов в Москве. Это больше, чем в каком-либо другом регионе России. В целом по стране 3 548 зараженных.

Из свыше 700 новых случаев заболевания в России, 595 - в Москве. При этом около половины пациентов (46 процентов) это люди от 18 до 45 лет. Только 6 процентов старше 80 лет, еще 15 процентов - старше 65 лет. У вирусологов пока нет однозначного ответа, почему коронавирус в России "выбирает" молодых. По одной из версий, вирус просто мутировал, по другой - пожилые люди более дисциплинированы и соблюдают режим изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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